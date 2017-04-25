Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesi 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, güven mektuplarını takdim edecek Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ile Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2-Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenecek Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılacak.

3- Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümü

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törenin açılışında konuşacak.

- Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

4- Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezinde toplanacak.

5- Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden üçü, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

6- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Fenerbahçe, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşılaşacak.