'Kadına şiddet' sualtında

Kadına yönelik şiddeti konu alan sualtı fotoğraflarının yer aldığı "Ayna" isimli sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da açılacak.
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Sualtı fotoğrafçısı Nejdet Demirtaş'ın, 7 ayrı ülkeden 14 profesyonel sporcuyla sualtında çektiği, kadına yönelik şiddeti konu alan fotoğraflardan oluşan "Ayna" isimli sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
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Serbest Dalış Türkiye Milli Takımı sporcusu Birgül Erken'in de aralarında olduğu sualtı sporcuları, özel kostüm ve ekipmanlarla tasarlanan kompozisyonlarla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için Kaş'ın derinliklerinde objektif karşısına geçti.
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Adaletin mitolojik sembolü Themis, recm, töre cinayetleri, şiddetin çocuklara etkisi, psikolojik şiddet, dedikodunun cinayetlere etkisi ve travesti cinayetleri temalı fotoğraflar çeken Nejdet Demirtaş, "Bu projeme İtalya, İspanya, Şili, Ekvator, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve ülkemizden gönüllü serbest dalış milli takım sporcuları ve sualtı modelleri destek verdi. Kaş Devlet Hastanesi hekimleri ve 50'den fazla arkadaşımızın yer aldığı, 8 aya yayılan projemizi Kasım ayında tamamladık. Fotoğraflarımızı Beşiktaş Belediyesi'nin desteğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ziyaretçilere açmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.
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Bugüne kadar sergilediği fotoğrafların rahatsız olduğu şeyleri yansıtma biçimi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Hemen her gün kadına yönelik şiddet haberleri okuyoruz. Neredeyse toplum olarak bunu kabullendik. Kadın cinayetleri, birkaç duyarlı kurum ve kadın derneklerinin çabasıyla gündemde tutulmaya ve dikkat çekilmeye çalışılıyor. Asla kabul etmeyeceğimiz kadına yönelik şiddet ve cinayetlere farkındalık yaratma çabasına, fotoğrafın evrensel ve güçlü diliyle bir parça da olsa destek vermek istedim. Sergimiz 16 Mart'a kadar halkımıza açık" diye konuştu.