Türkiye Gazeteciler Sendikası: Vali Yerlikaya, Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını iletti
29 Haziran 2021 18:41
İstanbul'da 19. Onur Yürüyüşü'nde polis, haber takibi yaparken Agence France Press (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç'ı boğazına bastırıp, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), üyeleri olan Kılıç'ın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın söz konusu polislerle ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ilettiğini duyurdu.
TGS yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, üyemiz Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bize iletti. Bu adımı olumlu bulmakla birlikte caydırıcı cezalar beklediğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik. Cezasızlığa son!"