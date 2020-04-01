Türk futbolu Koronavirüs kaynaklı ilk kaybını verdi: Ağaköy Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü hayatını kaybetti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<header class="bdaia-post-header">\n<div class="bdaia-post-title">Türk futbolu Koronavirüs kaynaklı ilk kaybını verdi. Bursa takımlarından Ağaköyspor Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü <strong>Kumsal Yıldız </strong>hayatını kaybetti.</div>\n<div>\n<div> </div>\n<div>Alan Savunması'nda yer alan <a rel="nofollow" href="http://alansavunmasi.org/agakoy-kadin-futbol-takimi-sportif-direktoru-kumsal-yildiz-koronavirus-sebebiyle-hayatini-kaybetti/">habere göre</a>, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Lig ekibi Ağaköyspor Kadın Futbol Takımı Sportif Direktör <strong>Kumsal Yıldız </strong>Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.</div>\n<div>\n<div>\n<p>Bursa temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir açıklamayla haberi duyurdu. Açıklamada, Yıldız’ın dün akşam 17.05 itibarıyla hayatını kaybettiğini belirtildi.</p>\n</div>\n</div>\n<div>Geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörlük görevine getirilen Yıldız, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Eski bir futbolcu olan Yıldız, ayrıca psikologluk da yapıyordu.</div>\n<div> </div>\n<div>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fatih-terim-karantina-surecini-anlatti-esim-ust-katta-ben-alt-katta-karantinadayiz,869812">Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Eşim üst katta, ben alt katta karantinadayız</a></div>\n</div>\n</header>\n</body>\n</html>