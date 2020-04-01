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Koronavirüs

Türk futbolu Koronavirüs kaynaklı ilk kaybını verdi: Ağaköy Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü hayatını kaybetti

01 Nisan 2020 14:21

Türk futbolu Koronavirüs kaynaklı ilk kaybını verdi. Bursa takımlarından Ağaköyspor Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü Kumsal Yıldız hayatını kaybetti.
 
Alan Savunması'nda yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Lig ekibi Ağaköyspor Kadın Futbol Takımı Sportif Direktör Kumsal Yıldız Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

Bursa temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir açıklamayla haberi duyurdu. Açıklamada, Yıldız’ın dün akşam 17.05 itibarıyla hayatını kaybettiğini belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörlük görevine getirilen Yıldız, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Eski bir futbolcu olan Yıldız, ayrıca psikologluk da yapıyordu.
 

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