Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Eşim üst katta, ben alt katta karantinadayız

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve 7 günlük hastane sürecinin ardından taburcu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evdeki karantina sürecini anlattı.

Sözcü gazetesinden Bahadır Çokişler'e konuşan Fatih Terim, mücadelesinin başlangıcı ve bundan sonra yaşanacaklar için "Ayın 16'sında hafif kırgınlık hissettim. Yani doğal olarak 15 günlük sürem (dün) doldu. Evde kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım. Yani karantinadayız. Kimse merak etmesin çok iyiyim" diye konuştu.

"Sesi güçlü ve sağlıklıydı"

Telefonda Terim ile konuşan Bahadır Çokişler, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı: "Fatih Hoca'nın taburcu olduğu haberi gelince tüm Türkiye gibi biz de çok sevindik. Onun gücünü ve mücadeleci karakterini biliyorduk ama durumunun iyi olduğunu doktorlardan duymak, taburcu edildiğini, özlediği ailesiyle aynı çatı altında buluşacağını öğrenmek hepimizi rahatlatmıştı.



Telefonla nasıl olduğunu sormak istedim. Sesi güçlü ve sağlıklıydı. Teskin edici konuşmasıyla sevenlerine merak etmemeleri mesajını verdi. Bu süreçte elini kalbine götüren, gelecek iyi haberi bekleyenlerin içi rahat olsun. Onun azmi koronayı da dize getirir."

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