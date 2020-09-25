Türkiye Futbol Federasyonu: 3 hakemde Koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

TFF, geçtiğimiz hafta da 6 hakemde Koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

TIKLAYIN | Türkiye Futbol Federasyonu: 6 hakemde Koronavirüs tespit edildi

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