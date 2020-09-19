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Koronavirüs

 Türkiye Futbol Federasyonu: 6 hakemde Koronavirüs tespit edildi

19 Eylül 2020 12:21

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin Koronavirüse yakalandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi. 

 

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