Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy , Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberelere ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin basına yansıyan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, basında yer alan haberler doğruysa bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır.

Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir.

Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir.

Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.

Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz.

Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır."

Hami Aksoy’un Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki İfadeleri hakkındaki soruya cevabı ise "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" şeklinde oldu.

TIKLAYIN -