Yunanistan Enerji Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın 12 mil tepkisine yanıt: Ege'nin karşı tarafındaki megalomani...

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir savaş sebebi olacağını belirttiği açıklamasına yanıt verdi. Hacidakis, "Ege'nin karşı tarafındaki megalomani ve kendini beğenmişlik kötü bir akıl hocası" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Skai televizyon kanalına konuşan Hacidakis, “Türkiye’nin savaş tehditleriyle 19’uncu yüzyıldaki gibi bir politika izlediğini” belirtti. Hacidakis, “Ege’nin karşı tarafındaki megalomani ve kendini beğenmişlik kötü bir akıl hocası” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan’ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, “Meclis’imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır” diye konuşmuştu.