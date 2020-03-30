Geçtiğimiz hafta yayınladığı bir video ile Türkiye'nin vaka ve ölüm sayısı olarak İtalya'nın önünde olduğunu ve virüsün ‘evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar yüzünden çok ciddi yayılım alanı bulduğunu ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran, “Sözlerim yanlış anlaşıldı; paniğe yol açtıysam tüm devlet büyüklerimden ve siz sevgili halkımdan özür dilerim” dedi.

Türkiye’deki Koronavirüs tablosundan İtalya'dan daha vahim olduğu değerlendirmesinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran yeni bir açıklama yaptı. Doç Dr. Savran, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Verdiğim mesajlar paniğe yol açtıysa tüm devlet büyüklerimden ve siz sevgili halkımdan özür dilerim” dedi.