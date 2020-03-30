İnsanların evde kalmasını sağlamak amacıyla açıklama yaptığını dile getiren Savran “Tüm dünyayı yıpratan bu sürecin İtalya’da ne kadar hızlı kontrolden çıktığını gördüm. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini inceledim. Benzer bir senaryonun ülkemizde yaşanmaması adına ve halkımızı korumak adına böyle bir video çekmiştim. Ancak üzülerek görüyorum ki sosyal medyada konu çok farklı mecralara çekildi" diye konuştu.
"Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız süreci en başından beri titizlikle yürütmektedir. Ve bizlere ihtiyacımız olan tüm tıbbi malzeme ve moral desteğini vermektedir" diyen Doç Dr. Savran, "Bakanlığımızın tedavi algoritmaları ve bilimsel verilerine güvenim tamdır. Ülkesini ve milletini çok seven bir hekim olarak halkımızın sağlığını korumak adına evde kalmalarını sağlamak adına verdiğim mesajlar yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.
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