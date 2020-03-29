Doç. Dr. Yusuf Savran: Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride; Türkiye işin ciddiyetinin farkında değil

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran, yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin bir video hazırladı. Savran, “İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya’ya göre, ‘Biz buna hazırlandık’ diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. Türkiye hâlâ bu işin ciddiyetinde değildir” dedi.

Salgına ilişkin bir video çekerek paylaşan Yusuf Savran, “Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve bin rakamlı ölümlere ulaşacak” dedi. Savran açıklamalarını, "Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil. Pandemi servisinin yöneticisi olarak deneyimlerimi aktarmak istiyorum. İlk vakanın görülmesinin ardından 15 gün geçti. İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya’ya göre, ‘Biz buna hazırlandık’ diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir" şeklinde sürdürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran'ın açıklamaları şöyle:

GÜNDE ORTALAMA 100 VAKA: Maalesef bütün ‘evde kal’ çağrılarına rağmen buna uymayan insanlar sayesinde virüs yayılım alanı buldu. İlk on günlük vakalara bakınca çoğu 18-45 yaş aralığında hafif vakalar. Son 48 saatteki gözlemlerimiz ise bu iş yaşlılarımıza sirayet etti. Günlük ortalama yüz vaka başvuruyor. 65 yaş üstü kronik hastalarımız olan vakalar artıyor. Bu ağır seyredecek vakalar yakın demektir. Ciddi yoğum bakım ihtiyaçları ve desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Lütfen evde kalın. Çok geç değil. Bu virüsü böyle kırabiliriz.

N95 MASKE KULLANMAYIN: Tuzlu gargara, limonlu su, kelle paça gibi önerilere itibar etmeyin. Bu virüs damlacık yoluyla ve yüzeylerde canlı olduğunda ellerimizle temas yoluyla bulaşmakta. Bunun için yapacağınız tek şey cerrahi maske kullanarak sizde virüs varsa yaymayı engelleyebilirsiniz. N95 maskeyi lütfen kullanmayınız. Bunu kullanmak için belli alanlar tanımlanmıştır tıp camiasında. Bu maske sizin nefesinizi dışarı veriyor. Sadece cerrahi maske kullanmanızı öneriyoruz. Hastalıklı insanların N95 maske kullanması hiç sağlıklı değil.

TIP İNSANLARINA GÜVENİN, EVDE KALIN: Ellerinizi dezenfektan bazla, ya da kolonyayla temizlemenizde ve su ve sabunla uzun süre yıkamanızda fayda var. Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve binli rakamlara ulaşacak. Tıp insanlarına güvenin. Evde kalın.”