Türkiye'deki ilaç sıkıntısı: "Turistler daha ucuz olduğu için depoluyor, bazı firmalar da Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç ediyor"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bazı ilaçların tedarik edilmesi konusunda sıkıntı yaşandığı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Görünür neden olarak sunulan kur farkı, devletin ilaçlar için sabit bir kur belirlemesinden kaynaklanıyor. Devlet dün piyasada 11,5 Lira seviyesine gelen Euro kurunu ilaçta 4 lira 57 kuruşa sabitlemiş. Yani yarı yarıya bir fiyat uyguluyor. Bu da ilaç getiren firmaların ürünlerde kısıtlama yapmasına yol açıyor. Sadece Dünya Sağlık Örgütü’nün bir ülkeye gönderilmesi gerekli miktarını yolluyor, daha fazlasının gönderilmesinin önüne geçiyor. Aslında yakın gelecekte bunun başka ürünlerde de karşımıza çıkacağına vurgu yapılıyor.

Ayrıca bazı ilaç şirketlerinin ve tıbbı malzeme satıcılarının da devletten alacaklarının uzun vadeye bağlanmış olması da işin bir başka yönü olarak gösteriliyor.

Bunlar bilinenler, ama bir başka neden var ki şeytanın aklına az gelir…

Aktardıklarına göre İngiltere veya Almanya veya Fransa’da üretilen bir ilacın fiyatı, bu ülkelerin iç piyasasında satışından yüzde 60 daha ucuzmuş. Yani İngiltere’deki eczanede 100 lira olan bir ilacı Türkiye’de 40 liraya almak mümkünmüş. Bundan dolayı turist olarak Türkiye’ye gelenler bir yıllık ilaç ihtiyaçlarını alıp dönmeye başlamış. Bu da yetmemiş, bazı firmalar da Türkiye için getirilen ilaçları Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç etme yoluna gitmiş.

Aynı örnekten yola çıkarsak, İngiltere’nin bir başka ülkeye 100 liraya sattığı ilaca Türkiye’de yüzde 60 ucuza ulaşan firmalar, üzerine kârını koyup 60-70 liraya üçüncü ülkeye ihraç ediyormuş. Bu durum ilaç üreticisi firmaların tepkisini çekmeye başlamış" ifadelerini kullandı.

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