Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaç sıkıntısı iddialarını yalanladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kur farkı nedeniyle hastaların kritik ilaçlara erişemediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklama, "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

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