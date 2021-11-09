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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaç sıkıntısı iddialarını yalanladı

Türk Eczacıları Birliği, 645 ilacın temininde sıkıntı yaşandığını duyurmuştu

09 Kasım 2021 15:47

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kur farkı nedeniyle hastaların kritik ilaçlara erişemediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklama, "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

TIKLAYIN - Türk Eczacıları Birliği: 645 ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor, önlem alınmazsa sayı artacak

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