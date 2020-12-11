Türkiye'de Koronavirüs | 226 kişi daha hayatını kaybetti; 32 bin 106 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 226 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 607 yeni hasta dahil olmak üzere 32 bin 106 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 977'ye, hasta sayısı ise 570 bin 42'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 1 milyon 780 bin 673 olduğunu açıklandı. Öte yandan 226 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Bakan Koca'dan ikinci paylaşım: Türkiye'de toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567!

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu."