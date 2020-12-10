Bakan Koca aylar sonra açıkladı: Türkiye'de toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567!

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz'dan bu yana açıklamadıkları toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını aylar sonra paylaşırken, Türkiye'de bugüne kadar toplam 1 milyon 748 bin 567 vaka görüldüğünü duyurdu.

Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle toplam yapılan test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı. 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bin insanımızı kayıp verdik, hala da kayıp vermeye devam ediyoruz" diyerek toplam vaka sayısını açıklamak için bugünü işaret etmişti.

Günlük verileri aktardığı ilk paylaşımında toplam vaka sayısını belirtmeyen Koca, yaptığı ikinci paylaşımda toplam vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz'dan itibaren günlük Koronavirüs tablosunda yalnızca hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) sayısı bilgisi verirken, şeffaflık ve verilerin gizlendiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

25 Kasım'dan itibaren günlük vaka sayısının da açıklanmaya başlamasıyla, toplam vaka sayısı merak konusu olmuştu. Bakan Koca, dün düzenlediği basın toplantısında verileri bugün açıklayacaklarını belirtmişti.

Koca'nın bugün paylaştığı tabloya göre Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak duyuruldu. Bakanlığın geçmişe dönük günlük verilerinde ise vaka sayıları halen açıklanmadı.

Türkiye vaka sayısında dünyada 8'inci!

Toplam verilerin açıklanmasıyla Türkiye'nin, Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında 8'inci olduğu anlaşıldı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan verilere göre, dünyadaki vaka sayısı sıralaması şöyle: