Türkiye'de Koronavirüs | 220 kişi daha hayatını kaybetti; 30 bin 424 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 220 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 918 yeni hasta dahil olmak üzere 30 bin 424 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 751'e, hasta sayısı ise 564 bin 435'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylar sonra ilk kez toplam vaka sayısını paylaşırken, toplam vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 olduğu açıklandı. Öte yandan 220 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Bakan Koca'dan ikinci paylaşım: Türkiye'de toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567!

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."