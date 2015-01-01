Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'in 'TÜSİAD’ın muhatabı zaten cumhurbaşkanı değildir, TÜSİAD’ın muhatabı başbakandır' açıklamalarına ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanı, kimsenin muhatap almayacağı bir kişi olamaz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valiliği'nin hizmet binasında incelemelerde bulunan Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işık, gazetecilerin TÜSİAD Başkanı Dinçer'in açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, cumhurbaşkanının devletin başı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının halkın oyuyla seçildiğini hatırlatan Işık, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12. cumhurbaşkanı ama halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı. Dolayısıyla halkın seçtiği cumhurbaşkanını muhatap almamak, hangi kasıtla, hangi amaçla söylenirse söylensin, yadırganıcı... Doğrusu hiçbir şekilde katılmadığımız, bizim açımızdan çok garip bir açıklama oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanı, kimsenin muhatap almayacağı bir kişi olamaz" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasına nifak sokma girişimlerine izin vermeyeceğiz'

Işık, "Başbakan'la Cumhurbaşkanı'nın arasını açma çabası mı var" sorusuna da "Çok güzel bir söz var, 'ağacın kurdu içinden olur' diye. Maalesef içeriden bir nifak sokma çabası sürekli var. Bu noktada çok dikkatliyiz. Bu noktada Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın arasına nifak sokma girişimlerinin hiçbirisine hem Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanımız, hem de bizler fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

'Kaç tane kriptolu telefon isteniyorsa o kadar üreteceğiz'

Bir soru üzerine, kriptolu telefonları hazırladıkdıklarını ve yarın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na takdim edeceğini belirten Bakan Işık, "Sayın Başbakanımızın da bu konuyla ilgili talimatlarını aldıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği aracılığıyla kaç tane telefon isteniyorsa o kadar telefonu üretip, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne teslim edeceğiz, onlar ilgili kurumlara, ilgili kişilere dağıtacaklar" şeklinde konuştu.