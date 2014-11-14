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Yaşam

Türkiye 'çocuk hakları uygulanması'nda nerede?

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleşecek olan forumda pek çok önemli konuşmacı çözüm önerileri için bir araya gelecek

14 Kasım 2014 19:00

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir forum düzenleyecek. Forumda Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin 20. yılında "Türkiye’de çocuk haklarının uygulanması açısından neredeyiz, nerede olmalıyız?” sorularına yanıt aranacak.

19 Kasım Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vezneciler Kampüsü’nde gerçekleşecek olan forumda pek çok önemli konuşmacı çözüm önerileri için bir araya gelecek.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin 20. yılında, çocuk hakları sözleşmesindeki maddelerin uygulanması doğrultusunda yapılanların tespiti ve değerlendirilmesi ile yapılması gerekenlerin ele alınması amacıyla düzenlenen forumda hukukçular, akademisyenler, dernek başkanları ve vakıf başkanları olmak üzere pek çok önemli konuşmacı yer alacak.

Ali İhsan Varol'un açılış konuşmasıyla başlayacak forumda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve platform başkanı Avukat Figen Özbek konuşma yapacak. 

 

 

 

 

 

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