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Dünya
Deutsche Welle

Çocuk Hakları aktivistlerine Nobel Barış Ödülü

Çocuk hakları aktivistleri Pakistanlı Malala Yusufzay ve Hintli Kailash Satyarthi, bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

10 Ekim 2014 15:32


Kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele eden ve bu çerçevede kampanya yürüten Malala Yusufzay, 2012'de okul otobüsündeyken Taliban tarafından düzenlenen bir silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırıya rağmen girişimlerinden vazgeçmeyen Malala Yusufzay, "Pakistan'ın en cesur kızı" olarak anılıyordu. Yusufzay, aralarında Saharov Ödülü'nün de bulunduğu birçok uluslararası ödüle layık görülmüş ve BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmıştı.

Malala Yusufzay ile birlikte Nobel Barış Ödülü'nü paylaşan Kailash Satyarthi, Hindistan'ın tanınmış çocuk hakları aktivistleri arasında yer alıyor. Satyarthi, faaliyetlerinden dolayı daha önce aralarında Aachen Barış Barış Ödülü'nün de bulunduğu birçok ödül aldı.

Nobel Barış Ödülü geçen yıl başkanlığını Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmişti.

Diğer Nobel Ödüllerini kazananlar

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde bir bir duyuruldu. Ödüllerin açıklanmasına tıpla başlanmış, ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser'in 870 milyon euro değerindeki ödülü paylaştıkları açıklanmıştı.

Aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" teknolojisini geliştiren Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ise Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yüksek çözünürlüklü görüntülemeye imkân veren mikroskop teknolojisini geliştiren Alman uzman Stefan Hell ile ABD'li Eric Betzig ve William Moerner, Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.

Eserlerinde Nazi işgali altındaki Fransa'dan insan manzaraları aktaran Fransız yazar Patrick Modiano Edebiyat Ödülünü kazanan isim olmuştu.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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