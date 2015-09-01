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Türkiye: Bugün'ün manşetteki yalanı elinde patladı

Türkiye gazetesi, Bugün'ün haberindeki fotoğrafta görülen tankın YPG'ye ait olduğunu iddia etti

01 Eylül 2015 21:13

Türkiye gazetesi, bugün operasyon yapılan Koza Holding’e bağlı İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün’ün manşetinde yer alan “Şok fotoğraflar” başlığıyla yayımlanan ve IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iddia edilen haberde kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Türkiye’nin haberinde, “IŞİD'e yardım taşıdığı iddia edilen tankın üzerindeki YPG yazısı dikkatlerden kaçmazken, gerçek çok geçmeden açığa çıktı. Haseke'de çekildiği iddia edilen görüntüde yer alan IŞİD'ci teröristin önünde durduğu zırhlı aracın, YPG ile yaşanan çatışma sonrasında IŞİD tarafından ele geçirildiği anlaşıldı” denildi.

Haberde, “Kullanılan diğer fotoğrafların da aylar önce Halep'te çekildiği anlaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Türkiye gazetesinin internet sitesinde, “Bugün’ün yalanı elinde patladı” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Bugün Gazetesi'nin Türkiye'nin IŞİD'e yardım yaptığı iddiası elinde patladı.

Gazetenin manşetinde yer alan ve IŞİD'e yardım götürdüğü iddia edilen tank, YPG'ye ait çıktı. Öte yandan haberde kullanılan diğer fotoğrafların da aylar önce Halep'te çekildiği anlaşıldı.

Bugün Gazetesi bir skandala imza attı. Gazete, manşete taşıdığı haberde Türkiye'nin Akçakale'den IŞİD'e yardım aktardığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.Akçakale Gümrük Kapısı'ndan IŞİD'e silah yapımında kullanılan malzeme sevkiyatı yapıldığını iddia eden gazetenin kullandığı fotoğraf, haberin masa başında hazırlanan bir düzmece olduğunu kanıtladı.

 

'IŞİD'e yardım YPG tankıyla'

 

Haberde kullanılan ve IŞİD'e yardım taşıdığı iddia edilen tankın üzerindeki YPG yazısı dikkatlerden kaçmazken, gerçek çok geçmeden açığa çıktı. Haseke'de çekildiği iddia edilen görüntüde yer alan IŞİD'ci teröristin önünde durduğu zırhlı aracın, YPG ile yaşanan çatışma sonrasında IŞİD tarafından ele geçirildiği anlaşıldı. Gazetenin kullandığı diğer fotoğrafların da gerçek olmadığı ve aylar önce Halep'te çekildiği belirtildi.

 

'Sosyal medyada tepki yağdı'

 

Türkiye'ye iftira atıp, yalan haber yapan Bugün Gazetesi'ne sosyal medyadan da tepki yağdı. İşte o tepkilerden birkaçı;

 

 

 

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