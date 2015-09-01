Bugün Genel Yayın Yönetmeni'nden operasyon yorumu: Yazıklar olsun!

Sabah saatlerinde MASAK'ın polis eşliğinde 23 şirketine operasyon başlattığı Koza Holding’e bağlı İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, “Holding merkezimize polis baskını yapıldı. Yazıklar olsun! IŞİD'e silah sevkıyatını ortaya çıkardığımız gün medya ve grubumuza baskın” dedi. Anadolu Ajansı'ysa operasyon yapılan adresler arasında medya gruplarının bulunmadığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni, 1 Kasım seçimleriöncesinde "muhalif medyaya el konulacağını" iddia etmişti. Fuat Avni'nin bu iddiada bulunmasından günler sonra, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Koza-İpek Medya Grubu'na sabah erken saatlerde çok sayıda polis eşliğinde "teröre mali destek" gerekçesiyle operasyon başlatıldı.

Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt operasyonla ilgili şunları söyledi:

"İpek Medya Grubu'na polis eşliğinde gözdağı ve susturma operasyonu başladı. Holding merkezimize polis baskını yapıldı."

"İpek Medya Grubu'na polis eşliğinde gözdağı ve susturma operasyonu başladı. Holding merkezimize polis baskını yapıldı. Yazıklar olsun!. IŞİD'e silah sevkıyatını ortaya çıkardığımız gün medya ve grubumuza baskın."

AA: Medyaya operasyon yok

Öte yandan, Anadolu Ajansı operasyon yapılan adresler arasında medya gruplarının bulunmadığını öne sürdü.

AA'nın haberinde şöyle denildi:

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Holding'in 23 şirketinde yapılan aramaların, grubun gazete ve televizyonlarını kapsamadığı bildirildi.

AA muhabirinin başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Koza İpek Holding'in 23 şirketinde başlatılan aramalar, grubun medya organlarını kapsamıyor.

Polisin aramaları, medya dışında faaliyet gösteren diğer şirketlerde sürüyor.