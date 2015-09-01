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CHP komisyonu Bugün, Sözcü, Cumhuriyet, Zaman ve Taraf'a gidecek

Komisyon, çalışmalarını TGC'ye aktaracak

01 Eylül 2015 14:53

Bugün, Millet gazeteleri ile KanalTürk, Bugün televizyon kanallarını bünyesinde barındıran ve Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Holding'in 23 şirketinde arama yapılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, medya üzerindeki baskıları incelemek üzere bu mesleğe emek vermiş bazı milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurdu.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem’in yer aldığı komisyonun koordinasyonu için Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu görevlendirildi.

Komisyon bugün saat 14.30’da Bugün’ü, ardından Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerini ziyaret edecek. Zaman ve Taraf Gazeteleri ile diğer bazı medya kuruluşlarına yarınki ziyaretlerle komisyon çalışmaları sürecek.  

Komisyon yarın saat 16.00’da, meslek örgütü temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda çalışmalarını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne aktaracak.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP milletvekilleri sıfatıyla, medya özgürlüğünü yaklaşan seçimin en önemli teminatları arasında görüyoruz. Medyaya Baskıları İnceleme Komisyonu olarak, ifade özgürlüğüne ve toplumun haber almasına engel oluşturan baskıların hemen sonlandırılması ve hukuksuz uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

 

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