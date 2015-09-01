AA: Koza-İpek Grubu'na yapılan operasyon medya organlarını kapsamıyor

Anadolu Ajansı, "teröre mali destek verdiği" iddiasıyla 23 şirketinde arama başlatılan ve Bugün, Millet gazeteleri ile KanalTürk, Bugün televizyon kanallarını bünyesinde barındıran Koza-İpek Grubu'na yapılan aramanın medya organlarını kapsamadığını aktardı. Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince yaptığı baskının yapıldığı adreslerden Koza İpek Holding Yönetim Kurulu'nun bulunduğu binada KanalTürk'ün yönetiminin de bulunduğu gerekçesiyle operasyonunun medya grubunu da kapsadığı ileri sürülmüştü. Bugün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, operasyondan sonra attığı tweetlerde “Holding merkezimize polis baskını yapıldı. Yazıklar olsun! IŞİD'e silah sevkiyatını ortaya çıkardığımız gün medya ve grubumuza baskın” ifadesini kullanırken Bugün.com.tr'de operasyon, "Medya grubumuza operasyon" sözleriyle duyuruldu.

AA'da yer alan ilgili haber şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı iddiasıyla Koza İpek Holding'in 23 şirketinde yapılan aramaların, grubun gazete ve televizyonlarını kapsamadığı bildirildi.

AA muhabirinin başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Koza İpek Holding'in 23 şirketinde başlatılan aramalar, grubun medya organlarını kapsamıyor.

Polisin aramaları, medya dışında faaliyet gösteren diğer şirketlerde sürüyor.

Başyurt: KanalTürk ve Bugün aranacak şirketler' listesinde

Bugün gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt ise, Twitter hesabından yapılan operasyonun Kanaltürk ve Bugün gazetelerini kapsadığını yazdı.

Başyurt'un tweet'e şöyle: