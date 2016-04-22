Türkiye Bankalar Birliği'nden faiz indirimi yorumu: Kararı olumlu buluyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Faiz oranındaki düşüş bankalar açısından kısa dönemli fonlama maliyetinde düşüş yönünde bir sinyal veriyor. Bu gelişme aracılık maliyetinin düşmesi açısından çok olumludur" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz koridorunun üst bandını 50 baz puan düşürmesi kararını ve sektörün ilk çeyrek performansını değerlendiren Aydın, TCMB'nin faiz kararını olumlu olarak gördüklerini belirterek, "Faiz oranının düşürülmesine ilişkin kararın gerekçelerine katılıyoruz" diye konuştu.

Bankacılık sektörünün Merkez Bankasından gelen sinyalleri dikkatle değerlendirdiğini dile getiren Aydın, bu sinyallerin piyasalara doğru yönde aktarılmasını beklediklerini ifade etti.

Faiz oranındaki indirimin bankalar açısından kısa dönemli fonlama maliyetinde düşüş yönünde bir sinyal verdiğine işaret eden Aydın, "Bu gelişme aracılık maliyetinin düşmesi açısından çok olumludur. Bu nedenle diğer fon kaynaklarının maliyetinin ve buna bağlı olarak kredi faizlerinin olumlu yönde etkilenmesini bekleyebiliriz.

Dikkat çekilmesi gereken diğer önemli husus, finansal aracılık işlemleri üzerindeki yüklerin azaltılmasının da kredi faizlerinde düşüşü daha da olumlu etkileyeceğidir" ifadelerini kullandı.

Aydın, geçen yıla göre bu yılın daha iyi başladığını ve ilk üç aydaki gelişmelerin de bu yönde olduğunu dile getirdi.

Büyümeye ve enflasyona yönelik beklentilerin daha iyi olduğunu aktaran Aydın, geçen yıla göre belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığını vurguladı.

Hüseyin Aydın, şunları kaydetti:

"Sorunların, devam ettiği küresel piyasalarda kısa dönemde çok hızlı bir iyileşme beklemiyoruz. Buna karşılık Türkiye, makro dengeleri ve proaktif karar alma süreci ile sağlıklı bir yapıdadır. Bu durumun risk primlerine yansımakta olduğunu görüyoruz.

Bütçe disiplini sürerken cari açık önemli ölçüde azalmıştır. Krediler artmaya devam etmektedir. Kredilerdeki büyüme, bankacılık sektörünün ekonomik potansiyele ve büyümeye olan olumlu beklentilerini göstermektedir. Bankacılık sektörü piyasalarda ve ekonomide kalıcı istikrardan ve sürekli büyümeden yanadır."