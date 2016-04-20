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Ekonomi

Merkez Bankası, Murat Çetinkaya başkanlığındaki ilk faiz kararında yarım puan indirime gitti

Ekonomistler faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim bekliyordu

20 Nisan 2016 15:48

Dün Erdem Başçı'dan görevi devralan Murat Çetinkaya başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim yaptı. Merkez, politika faizi ve alt bandı sabit bıraktı. 

Bu kararla, üst bant olan gecelik borç verme faizi yüzde 10,00’a indi. Alt bant olan gecelik borçlanma faizi yüzde 7,25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7,5’te sabit kaldı. Merkez'in faiz kararı sonrası dolar 2.81'e geriledi.

Reuters'ın 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, 17 katılımcı koridorun üst bandında 50 baz puan, üç katılımcı 25 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puan indirim bekliyordu. Öte yandan ankete katılan 20 kurum politika faizi ve koridorun alt bandında bir değişiklik beklemezken, sadece bir kurum her iki faiz oranında 25'er baz puanlık indirim öngörüyordu.

 

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