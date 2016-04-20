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Ekonomi

Ekonomi Bakanı'ndan Merkez'in faiz kararına ilk yorum: Beklentimiz daha yüksekti

Merkez, koridorun üst bandında yarım puanlık indirim yaptı

20 Nisan 2016 16:47

Murat Çetinkaya başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz koridorunun üst bandında 50 baz puanlık indirim yapmasına hükümetten ilk tepki geldi. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, "Bizim beklentimiz daha yüksekti, yatırımcıda heyecan yaratacak bir indirim bekliyorduk" değerlendirmesi yaptı.

Merkez Bankası'nın faiz kararında, üst bant olan gecelik borç verme faizi yüzde 10,00’a indi. Alt bant olan gecelik borçlanma faizi yüzde 7,25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7,5’te sabit kaldı. Merkez'in faiz kararı sonrası dolar 2.81'e geriledi.

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