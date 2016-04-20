Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar 2,81'e geriledi

Murat Çetinkaya başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim yapmasının ardından 2,83'ten işlem gören dolar 2.81'e geriledi.
Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklamaları öncesinde piyasada dolar 2,83'ten işlem görüyordu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın fazi koridorunun üst bandından 50 baz puan indirimi yapmasıya 2,81'e geriledi.
Merkez Bankası, Murat Çetinkaya başkanlığındaki ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi