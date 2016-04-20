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Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar 2,81'e geriledi

Dolar sabah saatlerinde piyasada 2,83'ten işlem görüyordu

20 Nisan 2016 17:11

Murat Çetinkaya başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim yapmasının ardından 2,83'ten işlem gören dolar 2.81'e geriledi.  

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklamaları öncesinde piyasada dolar 2,83'ten işlem görüyordu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın fazi koridorunun üst bandından 50 baz puan indirimi yapmasıya 2,81'e geriledi. 

Merkez Bankası, Murat Çetinkaya başkanlığındaki ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi

 

 

 

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