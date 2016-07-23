Türkiye, Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de protesto gösterisine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kuvvetli şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu terör saldırısıyla masum insanları hedef alarak ve kan dökerek Afganistan'ı istikrarsızlaştırmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacağına inanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu vesileyle, Afganistan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğimizi ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmamızı bir kere daha yineliyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, ülkede gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 70'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği ve 250'den fazla kişinin de yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.