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Dünya

IŞİD, Kabil'de intihar saldırısı düzenledi; 80 kişi hayatını kaybetti

Taliban, IŞİD'in üstlendiği saldırıyı kınadı

23 Temmuz 2016 19:48

Afganistan'ın başkenti Kabil'de azınlıktaki Şii Hazaraların düzenlediği protesto gösterisinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

Saldırı, binlerce kişinin milyon dolarlık elektrik nakil hattının yoksul ve ihmale uğramış, Hazaraların yaşadığı Bamiyan eyaletinden geçirilmesi için eylem yaptığı sırada gerçekleşti.

Afgan hükümetinin sözcüsü Harun Çakhansuri, AP’ye yaptığı açıklamada mezhepsel bölünmeye yol açmak üzere protesto eylemi sırasında terör saldırısı yapılabileceğine dair organizatörlere uyarıda bulunduklarını söyledi.

 

Saldırıyı IŞİD üstlendi

 

IŞİD'le bağlantılı bir ajans, iki militanın "Şii'lerin toplantısında vücuduna sardıkları patlayıcıları infilak ettirdiğini" duyurdu.

Hazaralar, bölgeye çekilen yeni elektrik hattının kendilerinin yaşadığı kentlerden geçmemesini protesto ediyordu.

 

Taliban saldırıyı kınadı

 

Afganistan'ın doğusunda faal olan IŞİD, ilk kez başkent Kabil'deki bir saldırıyı üstlendi. Taliban ise saldırıyı kınadı.

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