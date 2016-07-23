Afganistan'da intihar saldırısı



Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiiler'in düzenlediği bir protesto gösterisine saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı saldırıda, 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 207 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı radikal IŞİD örgütü üstlendi. IŞİD'in haber sitesi Amaq, iki intihar saldırganının kalabalık arasında kendilerini havaya uçurduğunu yazdı.

Yaralıların Kabil'deki hastanelere kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Yetkililer gösteriye 10 binden fazla insanın katıldığını belirtti. Afganistan Başbakanı Abdullah Abdullah, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Saldırı teröristlerin ve onların müttefiklerinin insan hayatına saygı duymadığını gösteriyor" dedi.