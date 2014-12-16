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Türkiye 1 günlük yas ilan etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pakistan'daki kanlı okul saldırısı nedeniyle Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı

16 Aralık 2014 22:29

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ÇAD Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet Başbakanlıktaki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Davutoğlu, Pakistan'da meydana gelen okul baskınında hayatlarını kaybeden 148 öğrenci ve öğretmenler için yarın Türkiye 'de milli yas ilan edileceğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

 "Dost ve kardeş Pakistan'da terör saldırısında hayatlarını kaybeden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için bir kez daha taziyelerimizi iletmek istiyorum. Türkiye ve Pakistan hangi konuda olursa olsun hangi felaket veya saldırı ile karşı karşıya kalırsa kalsın her zaman omuz omuza olmuştur. Her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Ben bütün milletimiz adına dost ve kardeş Pakistan halkına bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren barbarca saldırıyı gerçekleştirenleri bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyorum. Yarından geçerli olmak üzere Pakistan ile dayanışmamızı ifade etmek üzere bir günlük milli yas ilan etme kararı aldık. Bu oradaki hayatlarını kaybeden o küçük öğrencilerimiz, değerli misyon ifade eden öğretmenlerimiz için hissiyatımızı paylaşmak için yapılabileceklerin en asgarisidir. Bugün Navaz Şerif ile de görüşmeyi planlıyorum. Ne gerekiyorsa ne çalışma yapmak gerekiyorsa Türkiye Pakistan ile dayanışmasını sürdürecektir."

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