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Türkan Saylan, Hrant Dink'in ölümünün ardından anı defterine ne yazmıştı?
"Sevgili Hrant, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin yiğitler yiğidi, güzeller güzeli bir bireyiydin..."
19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 11'inci yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine binlerce kişi katılırken, İstanbul'da Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan eski gazete binası önünde düzenlenen etkinlikte "Buradayız Ahparig", "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz", “Hrant için adalet için” dövizleri açıldı; "Faşizme inat, kardeşimsin Hrant", "Katil devlet hesap verecek", "Katilleri koruyan, cinayete ortaktır" sloganları atıldı.
Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında katledildiği yerde anıldı: O gün devlet buradaydı!..
Gazeteci Barış Pehlivan da, Dink’in ölüm yıl dönümünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski genel başkanı, 2009 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan’ın, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni’nin öldürülmesinin ardından anma defterinde kaleme aldıklarını hatırlattı.
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