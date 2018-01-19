Türkan Elçi'den Hrant Dink mesajı: Gidenlerin ardından bir çift kundura, bir kırık saat kalır…

Katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği “PKK terör örgütü değildir” sözlerinin ardından bir kesimin saldırısına uğrayan ve Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare’nin önünde Sur’daki operasyonlarla ilgili açıklama yaparken vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, gazeteci Hrant Dink’in ölüm yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayınladı.

11 yıl önce, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin önünde öldürülen Dink’in son fotoğrafını Twitter’dan paylaşan Elçi, "Gidenlerin ardında bir çift kundura, bir kırık saat kalır. Gidenlerin ardında bir ülkeye, çözülmemiş iki cinayetin utancı kalır” ifadelerini kullandı. Elçi, gazeteci Mahmut Bozarslan’ın “Olmasaydı sonumuz böyle” notuyla paylaştığı ve Elçi ile Dink’in fotoğraflarının yanı sıra “Hrant’la Ermeni, Tahir Elçi’yle Kürdüz” ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı da retweetledi.