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Kılıçdaroğlu, katledilişinin 11. yılında Hrant Dink'i andı

"Yıllar boyu hoşgörü ile yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete asla yer vermemeliyiz"

19 Ocak 2018 14:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i, ölümünün 11'inci yılında sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajıyla andı. Kılıçdaroğlu, "11 yıl önce bir suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'i saygıyla anıyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcılığı’ndan  19 Ocak 2007'de Hrant Dink'in Agos Gazetesi binasının önünde arkadan kafasına aldığı üç kurşunla hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Görgü tanıkları beyaz şapkalı birinin ateş ettiği bilgisini vermiş, olayın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili şüphelilerin yargılanması halen devam ediyor. Davaya 29-30 Ocak ve 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak duruşmalarla devam edilmesi öngörülüyor.

TIKLAYIN - Hrant Dink'in öldürülmesinin 11'inci yılı: Neler yaşandı, dava hangi aşamada?

 

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında, "Yıllar boyu hoşgörü ile yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete asla yer vermemeliyiz. 11 yıl önce bir suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink'i saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

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