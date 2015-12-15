Türkan Elçi’den Paris’e mektup: Haksızlığın karşısında güçlüyüz, bir arada şarkılar söylersek mutluyuz

Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir konferansa mesaj gönderdi. Mesajında eşinin meslektaşlarına seslenen Türkan Elçi, "Bu ses, Eiffel kulesine konmuş kuşun ve Bataclan Konser Salonu'nda söylenen yarım kalmış bir şarkının sesidir" dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Fransa Barolar Birliği ve Paris Barosu organizasyonu ile dün saat 18.00 sıralarında Paris'te Uluslararası bir konferans düzenlendi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen konferansta 'Uluslararası Tehlikede Olan Avukatlar Observatuarı' adlı bir oluşumun kurulmasına karar verildi. Dünya ülkelerindeki barolar ve hukuk örgütlerinin de aralarında bulunduğu oluşuma davet edilen Diyarbakır Barosu da toplantıya bir mesaj gönderdi.

Diyarbakır Barosu Başkan vekili Ahmet Özmen toplantıya gönderdiği mesajda Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin bilgi vererek Diyarbakır Barosu'nun da oluşuma üye olarak katılabileceğini söyledi. Özmen mesajında kurulacak oluşuma Diyarbakır Barosu olarak tam destek verdiklerini söyledi.

“Eiffel’de bir kuş var”

Konferans öncesinde 28 Kasım günü Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin anısına bir anma töreni yapıldı. Dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda hukukçunun katıldığı törene Paris Barosu ve Fransa Barolar Birliği'nin isteği üzerine Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi tarafından da bir mesaj gönderildi. Türkan Elçi'nin gönderdiği ve Fransızca'ya çevrilen mesaj salonda bulunanlara okundu. Türkan Elçi 'Eiffel'de bir kuş var' başlığı ile gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bulutların arasından bir kuş süzülür konar Eiffel'in tepesine. Bu kuşun avuçlarında babasız kalmış bir çocuğun çığlığı, vurulmuş bir minarenin ayakları saklıdır. Açarsanız bir dakikalık pencerenizi uzaklardan çok uzaklardan bir uğultu duyarsınız. Uğultu zannettiğiniz ses, şiddetin karşısında söylenen bir şarkının sözleridir. Bu ses, Eiffel kulesine konmuş kuşun ve Bataclan Konser Salonu'nda söylenen yarım kalmış bir şarkının sesidir. 'Haksızlığın karşısında haklıyız. Haksızlığın karşısında güçlüyüz. Bir araya gelip şarkılar söylersek mutluyuz.' Bu şarkıyı duymak, bu güvercini görmek için gözlerinizi bir dakika kapatıp ağlamanız yeter. Şu anda salonda bulunan eşimin değerli dostlarına selamlar sevgiler."

Türkan Elçi'nin mesajının salonda uzun süre alkışlandığı öğrenildi.