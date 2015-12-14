Tahir Elçi’nin son cümlesi: Bu ne ya!

Tahir Elçi’yle ilgili Diyarbakır İstihbarat Şubesi kameramanının çektiği görüntülerde, Elçi’nin öldürülmesinden önceki görüntüleri yer alıyor. Videoda Elçi, 5. saniyede kurşun sesi duyulması üzerine yukarı bakıyor. 8. saniyede ikinci el silah sesinin gelmesi üzerine Elçi, “Bu ne ya!” diyerek, tekrar sokağın yukarısına bakıyor.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre 39 saniyelik görüntü Elçi’nin basın açıklamasından sonra Dört Ayaklı Minare ile ilgili konuşan yaşlı bir vatandaşı dinlemesiyle başlıyor. Elçi, 5. saniyede kurşun sesi duyulması üzerine sokağın yukarı tarafına doğru hafif eğilerek bakıyor. Ancak ardından konuşmaya devam eden vatandaşı dinlemeye devam ediyor. Fakat üç saniye sonra ikinci el silah sesinin gelmesi üzerine Elçi, “Bu ne ya!” diyerek, tekrar sokağın yukarısına bakıyor. Silah seslerinin yoğunlaşması ve yaklaşması üzerine kamera yukarı doğru dönüyor ve 16 ve 17. saniyeden sonra Elçi kameranın görüş açısından çıkıyor. Polis kamerası da silah seslerinin geldiği yöne çevriliyor. Bu arada, bazı kişilerin karşıdaki bir kapıdan içeri girdikleri anlaşılıyor. 20. saniyeden itibaren iki silahlı saldırganın sokağa girdikleri ve koşarak ilerledikleri görülüyor. Görüntülere göre iki saldırganın arkasından, yani sokağın yukarı tarafından ateş ediliyor. Görüntülerin 21. saniyesinde arkadaki saldırgan sol ayağının dibine gelen bir kurşunun yerden sektiği görülüyor. Bundan bir saniye sonra da yine arkadan sıkılan bir kurşun, öndeki saldırganın sol ayağının yanına düşüyor ve sektiği görülüyor. Bu sırada sokağın yukarısından doğru onlarca el ateş edildiği duyuluyor. 35. saniye kemara Dört Ayaklı Minare’nin yanında yatan Tahir Elçi’yi görüyor. Bu sırada silah sesleri de gelmeye devam ediyor.

Saklanmaya çalışıyordu

Tahir Elçi’nin yere düştüğü anı gören tek tanık ise bir basın mensubu oldu. Polise ifade veren ve ilk silah sesleri geldiği sırada Tahir Elçi’nin yanında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben en son gördüğümde Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare’nin ayakları arasında siper almaya çalışıyordu. Ben kendisine seslendim ancak beni duymadı. Tahir Elçi tam hendekler tarafına doğru sağa sola bakıyordu, o sırada yüz üstü düştü. Tahir Elçi silah seslerinden dolayı hendekler tarafına doğru hareketlenirken yüzü Dört Ayaklı Minareye dönük, sırtı da duvara doğru dönük bir şekilde hendeklere doğru döndüğü sırada yere düştü. Tahir Elçi silahlardan korunmak için hendeklere doğru dönüp hareketlenmek üzereyken düştüğünü gördüm.”

Tahir Elçi'nin son anlarının görüldüğü video şöyle: