Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi: Cinayetten sonra Ahmet Hakan hiç aramadı, kırgınım

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, kocasının gazeteci Ahmet Hakan’ın programında “PKK terör örgütü değildir” sözlerine üzerine birçok tehdit aldığını söylerken cinayetten sonra Hakan’ın kendisini hiç aramadığını belirtti. Türkan Elçi, “Arayabilirdi. Bu yönde eleştiri getirebilirdim değil mi? Kırgınım, çünkü çok büyük bir olay. Kırgınlık kötü bir şey değil” dedi.

Diken’den Amberin Zaman’ın söyleşisinin bir kısmı şöyle:

Sizce CNN Türk’ün hiç kusuru var mı?

Hayır, yok. Çok büyük ve güçlü bir iktidarla karşı karşıya. Onlar da kendi dengesini korumak zorunda değil mi? Öyle güçlü olmak kolay bir şey değildir ki. Birçok insan Ahmet Hakan’a eleştiri getirdi. Ben dedim ki “Yok o onun ekmek teknesi. Orada para kazanıyor. Kendini düşünmek zorunda.” Topluma “Tahir Elçi çok doğru söylüyordu” diye bir avukatlık yapamazdı. O neticede bir program yapımcısı, halk kahramanı değil ki.

Olaydan sonra aradı mı sizi?

Yok aramadı. Arayabilirdi. Bu yönde eleştiri getirebilirdim değil mi? Kırgınım, çünkü çok büyük bir olay. Kırgınlık kötü bir şey değil. Kime kırgınsın? Beklentin olduğu kişiye kırgınsın. Bir beklentin varsa kırılırsın. (Erbey araya girip Kürtçe “Gaazın diyoruz buna, beklenti ile serzeniş arasında bir şey” diyor) Benimki serzeniş de değil kırgınlık, çünkü ben onun (Ahmet Hakan’ı kast ediyor) kendine göre bir takım şeyler yapmaya çalıştığına inanıyorum.

Tahir Bey’in artık aramızda olduğuna hala inanamıyorum eminim benzer duygular içerisindesinizdir…

Tam sinmedi belki de. Bilemiyorum. “Belli bir aşaması var” diyorlar ama ben hangi aşamadayım, evreleri sağlıklı geçiriyor muyum, geçirecek miyim, yoksa birden elimde mi patlayacak onu bilemiyorum.

Rakel Dink’le karşılaştığınızda neler hissettiniz?

Onun yaşadıklarını medyadan sürekli seyrettiğim için hiçbir zaman onunla bu noktada bir araya gelebileceğimizi tahmin etmezdim. O noktada onu görünce bir kez daha vuruldum gibi. Ayrı bir acı. Derin bir acı, çünkü o bir mağduriyetin sembolü olmuş değil mi? Bu mağduriyet sembolüyle aynı noktaya gelmem benim mağduriyetimi daha da artırdı. Acı geldi bana.

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