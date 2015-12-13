Tahir Elçi cinayetinin tanığı: O polis şarjör boşalttı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin (49) öldürülmesiyle ilgili bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren tanık, sokakta silah seslerinin gelmesinin ardından girdiği ara sokaktaki bir polisin kaçan 2 YDG-H’linin arkasından ateş ederek bir şarjör boşalttığını söyledi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, tanığın tarif ettiği sokağın Dört Ayaklı Minare’nin yanında başına aldığı kurşunla yere düşen Tahir Elçi’yi gören bir açıda olması kuşkuları büyüttü. Elçi ailesinin avukatları savcılığa dilekçe vererek tanığın ifadesinde belirttiği polisin tespit edilerek tutuklanmasını istedi. Avukatlar, savcılığın ifadesini aldığı polislerin sadece sicil numaralarını tutanağa geçirirken isimlerini yazmamasını da eleştirerek bunun isimlerin saptamasına engel olduğunu ifade etti.

“Sokağa kimler girdi?”

Avukatlar, Elçi’nin öldürülmesinin ardından sokağın boşaltılması anonsu yapan polisin sonraki faaliyetlerinin de araştırılması gerektiğini belirten bir dilekçe verdiler. Dilekçede olaydan sonra ilk keşfin yapıldığı saat 15.00’e kadar geçen sürede kimlerin sokağa girip çıktığının belirlenmesi istendi.

Olay öncesinde 2 YDG-H’linin bindiği taksinin bilinmesine ve takibe alınmasına rağmen basın açıklamasının yapıldığı Balıkçılarbaşı’na kadar durdurulmadığının anlaşılmasının ardından, Elçi’nin basın açıklaması yaptığı bölgedeki polislerin de taksi nedeniyle uyarıldığı anlaşıldı. Basın açıklaması nedeniyle görevlendirilen polisleri korumakla başka polislerin de görevlendirildiği ortaya çıktı. Savcılıkça ifadesi alınan bir polis basın açıklamasına ilişkin anonsun yapılmasından sonra Balıkçılarbaşı-Urfa Kapı arasında basın açıklamasında görev yapan güvenlik güçlerine karşı yapılacak herhangi bir saldırıya karşı görev aldıklarını kaydetti.

"Trafik vardı" itirafı

Polis, 10 dakika sonra önceki gün polise yapılan bir silahlı saldırıya katıldıklarından kuşkulanan 20/25 yaşlarındaki 2 kişinin taksi ile geldiklerine yönelik istihbari bilgilerin gelmeye başladığını anlattı.

Bir ekibin araca yönlendirildiğini kaydeden polis, kendilerinin de Turistik Cadde istikametine doğru hareket ettiklerini ancak ‘trafik yoğunluğundan’ dolayı taksiyi durduramadıklarını anlattı. Taksinin Balıkçılarbaşı’na yaklaşması üzerine “bölgede bulunan polis ekiplerine saldırı olabileceği” değerlendirilerek aracın durdurulması ve şahısların incelenmesi için Haber Merkezine Ekip Amir Vekili tarafından bilgi aktarıldığını söyleyen polis daha sonra aracı durduran polislerin saldırıya uğradığını ifade etti.

"Kayıttan çıkmadım"

Emniyet istihbarat şubesinde kameraman olarak görev yapan bir polis ise verdiği ifadede silah seslerinin gelmesinin ardından kamera kaydına devam ettiğini belirterek şunları anlattı:

“Çöktüğüm sırada yerde yatan daha sonra Tahir Elçi olduğunu öğrendiğim şahsı gördüm. Bu sırada güvenlik şubede çalışan Mesut adlı polis arkadaşım mermisinin bittiğini söyleyerek belimdeki silahı aldı. Silahı aldığı sırada teröristler kaçmışlardı. Silah seslerini duyup yere çökerek çekim yaptığım sırada güvenlik şubedeki sicilini bilmediğim arkadaşımızın önde kaçan teröriste ateş ettiğini gördüm. Kaçan teröristlerin ateş edip etmediğini de bilmiyorum.”