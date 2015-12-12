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Yaşam

Gülten Kaya: Tahir’in barış için verdiği mücadele bizim için bir tarihtir

“Bir mezarlığın üzerinden savaş uçaklarının geçmesi utanç vericidir”

12 Aralık 2015 21:15

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı: “Tahir’in barış için verdiği mücadele bizim için bir tarihtir ve bu tarihe sahip çıkacağız. Onun değerleri bizim değerimizdir.”

İMC’de yer alan habere göre, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, 28 Kasım’da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Ziyarete Gülten Kaya, Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve Kürt Yazarlar Derneği ile Diyarbakır Barosu üyeleri katıldı.

Burada konuşma yaparken üzerlerinden savaş uçaklarının geçmesi üzerine Kaya, “Bir mezarlığın üzerinden savaş uçaklarının geçmesi utanç vericidir. Toprakların altından bile duyulan silah sesleri bu ülkenin ayıbıdır. Tahir’in barış için verdiği mücadele bizim için bir tarihtir ve bu tarihe sahip çıkacağız. Onun değerleri bizim değerimizdir” dedi.

Elçi’yi yalnız bırakmayacağını ifade eden Kaya, “Biz onu yalnız bırakmayacağız. Onun yolunu, vicdanını ve değerlerini devraldık. Ben de kendi adıma onun adaletini devralacağım” diye konuştu.

Kaya konuşması sonrası Elçi’nin mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.

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