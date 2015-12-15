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Tahir Elçi cinayetinde silahını teslim etmeyen polis kim?

Baro avukatı Yavuz, sokakta sekiz silahın kullanıldığını, savcılığın beş silahı tespit ettiğini söyledi

15 Aralık 2015 10:33

Diyarbakır Barosu avukatları, 28 Kasım’da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturmasıyla ilgili baro binasında yaptıkları basın toplantısında şüpheli polisin tanık olarak ifadesinin alınabildiğini belirterek, silahını teslim etmediğini söyledi ve "Şüphelendiğimiz ana kişilerden biri de bu polistir” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Savcılığın açıkladığı 5 polis dışında, Dökümcüler Sokak’taki polislerin de ateş açtığını vurgulayan avukat Barış Yavuz, kendilerinin sokakta silah kullanan 8, savcılığın ise 5 polis tespit ettiğine dikkat çekti. Bir polisin ifadesinde sokaktaki polisin bir şarjör boşalttığını söylemesine rağmen bu beyanın dikkate alınmadığı ifade eden Yavuz, “Emniyetin gönderdiği bazı foto karelerinde numaralandırılmış karelerde boşluklar var. Bazı numaralar delillerin eksik olduğunu gösteriyor bize. Yine polise ait 25 silaha el konuldu. Sonra 4 polis daha eklendi. Ancak 26 polisin beyanı var” dedi.

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