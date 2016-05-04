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Türkan Elçi: Senaryosu çizilen, mürekkep failden oluşan bir cinayetin failsiz kalacağı belliydi

Bilirkişi raporunda, "mevcut verilerle Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan atışın nasıl gerçekleştiği tıbben ve fiziken bilinemez" dendi

04 Mayıs 2016 22:51

Türkan Elçi, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne sebep olan atışın nasıl gerçekleştiğinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceğini belirten bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Türkan Elçi, bilirkişi raporuna ilişkin "Senaryosu çizilen, mürekkep failden oluşan bir cinayetin failsiz kalacağı belliydi. Cinayette emeği geçenlere selam olsun" diye konuştu. Türkan Elçi "Emeğe sonsuz saygımız var. Böyle öğrendik" diye ekledi. Tahir Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım'da öldürülmüştü. 

Bilirkişiye göre; Tahir Elçi'nin nasıl öldürüldüğü tıbben ve fiziken bilinemez!

Adli Tıp, Olay Yeri, Balistik ve Teknik Fotoğraf Analiz uzmanından oluşan 5 kişilik bilirkişinin hazırladığı raporda, mevcut verilerle Elçi'nin ölümüne neden olan atışın nasıl gerçekleştiğinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceği belirtildi.

Türkan Elçi'nin bilirkişi raporuna ilişkin attığı tweet'ler şöyle:

 

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