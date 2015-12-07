Türk ve Rus güzellerden barış mesajı

20 Aralık’ta Las Vegas’ta düzenlenecek Miss Universe’te Türkiye'yi temsil edecek olan Aslı Melisa Uzun, önceki gün Rusya güzeli Vladislava Evtushenko ile bir araya geldi.

Rus uçağının Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Ankara'yla Moskova arasında yaşanan diplomatik kriz ticari yaptırımlarla tırmanırken, güzeller “Dünyada barış istiyoruz” mesajı verdi.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Polonya’da yapılan Miss Supranational yarışmasında da benzer bir sahne yaşandı. Türkiye adına yarıyan Hazal Subaşı ile Rus finalist Veronika Trofimova, Miss TurkeyBaşkanı Can Sandıkçıoğlu ile beraber objektif karşısına geçti.