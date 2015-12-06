Türkiye-Rusya krizi için Finlandiya'dan arabuluculuk teklifi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya ile Türkiye arasında patlak veren uçak krizi konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Finlandiya radyosu YLE Radio 1'e konuşan Niinistö, durumun vahim boyutlar almaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Kendimi büyük bir barış elçisi olarak göstermek istemiyorum. Finlandiya büyük bir ülke de değil. Ancak geçen sefer benzer bir durumda sırasıyla Putin ve Erdoğan ile görüştüğümde ikisinin de birbirine mesajlarını iletmiştim ve faydalı olmuştu. Bu işte ufak detayların bile önemi çok büyük.”

Finlandiya’nın konumu itibarıyla soğuk savaş yıllarında Batı ile Sovyetler Birliği arasında bir aracı vazifesi üstlendiğini de hatırlatan Niinistö, “Şimdi de benzer bir durum söz konusu. Avrupa kargaşa içerisinde, Ortadoğu patlamaya hazır bomba. ABDile Rusya ilişkileri ise idealden çok uzak. İçinde bulunduğumuz durumda giderek yayılan mülteci krizini de dikkate alarak ben hizmetlerimi sunmaya hazırım” ifadesini kullandı.

Niinistö, Avrupa Birliği’nin de barışın sağlanmasındaki rolünün önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan da arabuluculuk için gönüllü

Geçtiğimiz hafta da Azerbaycan, Türkiye ile Rusya arasındaki krizde arabulucuk yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İran: Bizim için bir görev



Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayati, Türkiye ve Rusya arasında arabulucuk yapmanın Tahran için bir "görev" olduğunu söyledi.

AFP'nin İran resmi ajansı İrna'ya dayandırdığı habere göre; Velayati, "İran'ın Rusya ve Türkiye arasındaki gerilimi düşürmek gibi bir görevi var. Bölgedeki mevcut gerilimlere yenisinin eklenmesi iyi değil" dedi.