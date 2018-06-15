Türk Tabipleri Birliği'nden Suruç'ta hastanede yaşanan ölümlere ilişkin açıklama

Türk Tabipleri Birliği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında çıkan silahlı kavganın ardından hastanede meydana gelen silahlı saldırılar ve ölümler için bir açıklama yayınladı.TTB açıklamasında “Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır” dendi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yöneticisi Şebnem Korur Fincancı da Twitter'da konuya ilişkin "Hastanede kameralar tahrip edilmiş planlı bir saldırı DBP’lilerden birinin oksijen tüpü ile kafası kırılmış birine tabanca ile ateş etmişler diğerini bıçaklayıp boğazını kesmişler" açıklaması yaptı. Fincancı ayrıca hastanede tahrip edilen kameralara ait bir fotoğraf da paylaştı.

CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören, DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar ile oğlu Celal Şenyaşar'ın kaldırıldıkları hastanede "katlediklerini" iddia etmiş “AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yılmaz ve kardeşleri bir esnafın tuhafiyecinin dükkanına giriyor. Esnaf da duruma tepki gösterince silahlı kavga çıkıyor. Onlar da saldırıyor. Hastaneye götürülen baba oğlu da orada katledildi” açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık çalışanlarının ve hekimlerin güvenliğinin de sağlanmadığı belirtilen TTB açıklaması şöyle:

“Bugün (14 Haziran Perşembe) öğleden sonra Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki seçim çalışması esnasında gerçekleşen silahlı çatışmada, 3 kişinin öldürülüp 5’i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. TTB olarak öncelikle yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralıların bir an önce tedavilerinin yapılması için yetkilileri gerekli ortamı sağlamaya davet ediyoruz.

Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın ve Şanlıurfa Valiliği’nin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi”