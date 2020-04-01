Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman: Hükûmet özel sektördeki hekimleri de korumalı

Özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesiyle birlikte poliklinik ve ameliyatları durdurmak zorunda kalan hastanelerdeki hekimler gelir kaybına uğradı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına bakan tüm hekimlerin korunması gerektiğini söyledi.

Her branştan hekimin konsültasyonlara çağrıldığı bir ortamda tüm sağlık hizmetlerinin Covid-19 riski altında verildiğini belirten Prof. Adıyaman, şöyle konuştu:

"Özelde çalışan doktorların geçmiş ücretlerini bile alamamaları kabul edilemez. Özeldeki doktorların patronların insafına bırakılması doğru değil. Hükûmet özel sektördeki hekimlerin de korunduğu bir düzenleme yapmalı."

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