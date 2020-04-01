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Koronavirüs

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman: Hükûmet özel sektördeki hekimleri de korumalı

01 Nisan 2020 07:37

Özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesiyle birlikte poliklinik ve ameliyatları durdurmak zorunda kalan hastanelerdeki hekimler gelir kaybına uğradı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına bakan tüm hekimlerin korunması gerektiğini söyledi.

Her branştan hekimin konsültasyonlara çağrıldığı bir ortamda tüm sağlık hizmetlerinin Covid-19 riski altında verildiğini belirten Prof. Adıyaman, şöyle konuştu:

"Özelde çalışan doktorların geçmiş ücretlerini bile alamamaları kabul edilemez. Özeldeki doktorların patronların insafına bırakılması doğru değil. Hükûmet özel sektördeki hekimlerin de korunduğu bir düzenleme yapmalı."

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