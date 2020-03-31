Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman: Emekli ikramiyesi virüsü yayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da virüsün yayılmasını önleme konusunda önümüzdeki 2-3 haftanın kritik önemde olduğunu açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin biner liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. 65 yaş üstü emekliler evlerinden çıkamayacakları için ikramiyeleri evlerinde kendilerine teslim edilecek. Ancak 65 yaşın altındaki milyonlarca emekli, normal dönemlerde olduğu gibi ikramiyelerini almak için banka şubeleri ve ATM'lere akın edecek. Bankalar, eğer kendi emekli müşterilerine mesaj atıp şubelere ve ATM'lere gelmeden ikramiyelerini evlerinde ödeyebileceklerini açıklarsa birçok emeklinin evinden çıkmasına gerek kalmayacak. Ancak bankaların büyük bölümünün evlere para gönderebilecek bir ağa sahip olmadığı bu nedenle milyonlarca emeklinin sokaklara dökülebileceği ifade ediliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, milyonlarca emeklinin sokaklara çıkması halinde virüsün çok daha hızlı yayılabileceği uyarısı yapan TTB Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, şunları söyledi;

"Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli. Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda inisiyatif bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir” dedi.