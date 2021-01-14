Türk İmmünoloji Derneği: Aşı olduktan sonra Koronavirüs kapma ihtimali var, tedbirleri elden bırakmayın

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Barbaros Oral, “Antikor oluştu demek, korona olmayacak demek mi? Antikor olunca korona olmak imkânsız mı?” sorusuna, “Aşı olduktan sonra koronavirüs kapma ihtimali var. Ancak kişi virüsü kapsa bile hastalığı hafif geçirir ya da hiç geçirmez” diye yanıt verdi.

Oral devamında, “Bu nedenle, aşı geliştirme çalışmalarında aşı uygulaması sonrasında gelişen antikorun nötralizan (virüsün hedeflediği hücreye bağlanması) olup olmadığı test edilmektedir. Ancak, rutinde kullanılan ELISA kitleri antikorların nötralize edici özelliği olup olmadığını saptayamamaktadır. Bu nedenle antikorun var olduğu saptanan bireyler yine de salgın döneminde koruyucu tedbirleri elden bırakmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in sorularını yanıtlayan Prof. Oral, “Aşı sonrası geçici hormonal değişim oluyor mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Aşı sonrasında hormonal değişiklikler geliştiğiyle ilgili bir kanıt yok. Ancak, aşılara diyabet gibi hormonal hastalığı olanların, erkek veya kadınların, gebelerin verdikleri bağışıklık yanıtları farklı olabilmektedir. Bu nedenle, aşıların uygulanması sırasında bu gruplar ayrı olarak ele alınarak izlenmelidir.

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