Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu; Türkiye'de 1,5 milyon kişilik ilk aşı kampanyası başlıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çinli Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldular. Türkiye'ye henüz 3 milyon dozu ulaşan aşıyla başlayan kampanya kapsamında, ilk olarak sağlık çalışanları aşılanacak. Aşı, 21 gün arayla 2 doz halinde uygulanıyor.

"Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek"

Türkiye'de uygulanan Faz-3 testlerinin ardından kampanya kapsamında ilk Covid-19 aşısını olan Koca, "Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Herkesin aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçilirken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı kampanyası kapsamında Koronavirüs aşısının resmi olarak uygulandığı ikinci kişi oldu.

Koca: Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım

Bakan Koca, aşısını yaptırmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan kendisine gelen bilgi mesajını Twitter hesabından paylaşırken, "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım" ifadesini kullandı.

Aşılama 4 aşamada yapılacak

Yaklaşık 15 gündür planlamalar yapılırken, aşılamada belirlenen 4 aşama şöyle:

- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor. Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.

- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.

- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.

- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.

Aşı sırasının gelip gelmediği e-Nabız'dan öğrenilecek

Vatandaşlar, kendilerine aşı sırası gelip gelmediğini Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak öğrenebilecek. e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek.