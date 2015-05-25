Türk hackerlardan Mısır devlet sitelerine siber saldırı

Mısır'da darbeci lider Sisi tarafından devrilen seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve beraberindeki 106 İhvan üyesi için verilen idam kararı üzerine, Türk hacker'lar, Mısır'ın bazı kamu kurumlarının internet sitelerine erişimi saatlerce engelledi.

Türk Hack Team; Mısır Teknoloji Bakanlığı (mcit.gov.eg), Çevre Bakanlığı (eeaa.gov.eg), Dış İşleri Bakanlığı (mfa.gov.eg), Mısır E-devlet Portalı (mta.gov.eg), Enerji Bakanlığı (jaec.gov.eg), Merkez Bankası (ebi.gov.eg), Mısır Telekom (tra.gov.eg), Sağlık Bakanlığı (mohp.gov.eg) internet sitelerini saatlerce internet erişimine kapattı.

Gönüllü hacker grubu adına saldırıya ilişkin açıklama yapan Türk Hack Team lideri ZoRRoKiN, zulmün sınıflandırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye’ye karşı yürütülen tüm ahlak ve etik dışı siyasetlere karşı saldırılarına devam edeceklerini belirten ZoRRoKiN, Mursi ve beraberindeki 106 İhvan üyesine verilen idam cezasına ilişkin şu yorumda bulundu:

“Bu ceza insanlık onuru başta olmak üzere sadece Mursi’ye değil ona güvenerek oy veren bütün Mısır vatandaşlarına verilmiştir.”