Mısır'da eski devlet başkanı Mursi idama mahkûm edildi



Kahire'deki mahkeme, Müslüman Kardeşler'in 100 kadar yöneticisiyle birlikte Muhammed Mursi'yi de idama mahkûm etti. Mursi, 2011 yılında Hamas ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte hareket ederek cezaevinden firar etmekle suçlanıyordu.

Mursi, mahkeme salonunda tutuklu sanıklar için bulunan demir kafes içinde hakkında verilen kararı dinledi. Davada yargılananlar arasında tanınmış din bilgini Yusuf El Karadavi de bulunuyordu. Kararın yürürlüğe girmesi için müftülük ve temyiz makamınca da onaylanması gerekiyor.

Mursi birçok davada idam istemiyle yargılanıyor

Muhammed Mursi, 2012 yılında aleyhinde protesto gösterisi düzenleyen göstericilere işkence edilmesinden ve keyfi tutuklamalardan sorumlu olduğu gerekçesiyle geçen ay 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mursi hakkında 2013 yılında asker tarafından görevden el çektirildikten sonra birçok dava açıldı. Mursi bu davaların birçoğunda idam talebiyle yargılanıyor.

Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.